The Gifted: il full trailer della serie sugli X-Men di Bryan Singer

15.05.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



The Gifted, la nuova serie ambientata nel mondo degli X-Men il cui pilot è stato diretto da



FOX ha rivelato finalmente il trailer completo di The Gifted, la nuova serie ambientata nel mondo degli X-Men il cui pilot è stato diretto da Bryan Singer.

Emma Dumont), due personaggi noti ai lettori dei fumetti Marvel. Qui il teaser trailer. La storia è quella di una coppia di genitori che scoprono di avere due figli mutanti. Braccati da misteriose figure governative che intendono catturare i ragazzi per scopi loschi, i protagonisti dovranno fuggire. Verranno aiutati da una rete sotterranea di mutanti, di cui fanno parte anche le mutanti Claire “Blink” Farguson ( Jamie Chung ) e Lorna “Polaris” Dane (), due personaggi noti ai lettori dei fumetti Marvel.

Nel trailer si fa anche menzione degli X-Men come di un'entità che forse non esiste più, il che ci porta a domandarci se questa serie non sia ambientata nel futuro distopico visto nel recente Logan – The Wolverine , dove l'intera squadra di Xavier è stata eliminata.

Il cast include anche Natalie Alyn Lind e Percy Hynes White nei panni dei due fratelli protagonisti, Lauren e Andy Strucker, Stephen Moyer in quelli di Reed Strucker, procuratore distrettuale costretto a rinnegare il suo lavoro per salvare i figli, e Amy Acker nel ruolo della madre, Caitlin Strucker. Vedremo anche Sean Teale nel ruolo di Marcos Diaz, alias Eclipse, uno dei leader dei mutanti ribelli, e Blair Redford in quello del mutante Thunderbird. Stan Lee, creatore degli X-Men e della maggior parte dei supereroi Marvel, avrà un cameo nel pilot.



L'episodio pilota è scritto da Matt Nix, creatore di Burn Notice, che farà anche da showrunner della serie. FOX annuncerà le date di debutto delle sue nuove serie nelle prossime ore.