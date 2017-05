Dieci serie TV che si sono ispirate a Twin Peaks

Top of the Lake - Il mistero del lago (2013-)

Come in Twin Peaks, anche in Top of the Lake, serie creata da Jane Campion e interpretata da Elisabeth Moss, un evento traumatico scombina le carte di una piccola città e inizia a rivelarne il marcio. La cittadina in questo caso è in Nuova Zelanda, e l'evento la scomparsa di una ragazzina dodicenne incinta.