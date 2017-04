Quando un personaggio TV muore: ecco il vero motivo

Ana Lucia Cortez (Michelle Rodriguez) e Libby Smith (Cynthia Watros) - Lost

Stavolta sfatiamo una leggenda. Per anni si è detto che Michelle Rodriguez e Cynthia Watros furono licenziate da Lost in seguito al loro arresto (separatamente...) per guida in stato di ebbrezza. Ma non è così: entrambe le morti erano già state programmate. Anzi, Damon Lindelof e Carlton Cuse si sentirono persino in colpa per aver "licenziato" la Watros e tentarono anche di trovarle un altro ingaggio. Ci riuscirono, ma la serie My Ex-Life su CBS non andò oltre il pilot.