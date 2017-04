Guardiani della galassia diventa una trilogia: James Gunn dirigerà il terzo capitolo

NOTIZIE

Il regista annuncia su Facebook di essere stato ingaggiato dalla Marvel per scrivere e dirigere il prossimo film della saga fantascientifica

18.04.2017 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)



il terzo capitolo della saga dei Guardiani.

Mancano ancora sette giorni all'uscita di Guardiani della galassia Vol. 2 , ma il regista James Gunn sta già pensando al futuro della saga. E lo fa attraverso un importante annuncio sul suo profilo Facebook. Gunn ha, infatti, rivelato di aver avuto il via libera dalla Marvel per scrivere e dirigere

"Dopo tanti mesi di discussioni, adesso conosco la risposta - ha scritto il regista - Potrei conservare questa risposta per il primo intervistatore a caso che me lo chiederà nel corso del press junket, ma invece voglio condividerla con le persone più importanti dell'universo dei guardiani... voi. I fan, il cui entusiasmo mi ha sempre supportato in maniera incredibile negli ultimi cinque anni. E questo mi fa commuovere regolarmente. Quindi, sì: tornerò a scrivere e dirigere Guardiani della galassia, Vol.3".



Chris Pratt, Zoe Saldana e Dave Bautista. Il primo capitolo dei Guardiani è stato un enorme successo per la Marvel, una sorpresa che ha incassato 773 milioni di dollari in tutto il mondo. Prima di ritrovarli nel terzo film della saga, li vedremo anche nel 2018 in

Guardiani della galassia, Vol 2 arriverà nei cinema dal 25 aprile distribuito da The Walt Disney Company Italia.



