Guardiani della Galassia 2 ha cinque scene dopo i titoli di coda!

La conferma arriva via Twitter dallo stesso regista, James Gunn , che ha risposto a un tweet del sito Screen Rant secondo cui il film aveva quattro scene dopo i titoli. “Beh, cinque in realtà”, ha ribattuto Gunn. I giornalisti che hanno assistito alle anteprima stampa americane avevano in effetti riportato la presenza di quattro scene, intervallate ai titoli di coda. Evidentemente ne mancava una, ed è probabile che sarà quella effettivamente posizionatai titoli.

Con l'avvicinarsi di Avengers: Infinity War (in uscita il 25 aprile 2018), che riunirà tutti i principali supereroi Marvel , Guardiani inclusi, è probabile che a Gunn sia stato assegnato il compito di connettere i suoi film, i più distanti in termini di “spazio” dai supereroi terrestri Marvel, al resto del franchise. Ma è anche possibilissimo che le quattro scene durante i titoli siano dedicate ai personaggi del film a mo' di battute finali (come il siparietto su Baby Groot ballerino nel primo capitolo ) e che solo l'ultima sia un lancio dei prossimi film (e infatti quella non è stata mostrata).