Nuove uscite al cinema: i dieci consigli di Film.it

Tom Hanks in Arabia Saudita, una donna alla ricerca di indipendenza nell'Inghilterra dell'Ottocento, due ragazzi travolti dalle regole di un gioco online, una danzatrice nella Parigi dei primi del Novecento, un avvocato che difende un ragazzo accusato di aver ucciso il padre, e una donna che attraversa la Francia allo scopo di ritrovare se stessa. Sono questi i personaggi dei nuovi film della settimana. E ve li raccontiamo all'interno della nostra Top Ten sui titoli che potrete vedere nelle sale in questi giorni.



Qual è il vostro film della settimana? Scopritelo arrivando in fondo all'articolo...

Aspettando il re, commedia drammatica in cui l'attore torna a essere diretto da Cloud Atlas. In questo adattamento dell'omonimo romanzo di Dave Eggers, l'attore premio Oscar incarna un uomo d'affari in viaggio in Arabia Saudita e in piena crisi personale. Una performance da non perdere per un film fuori dai canoni di Hanks e molto interessate.



E' sempre interessante vedere Tom Hanks fuori dai grossi film di Hollywood e dai franchise. Come se di tanto in tanto l'attore si allontanasse dalla star, ricordando a tutti noi quale grande talento lo abbia portato sulle vette del cinema mainstream. E' il caso di Aspettando il re, commedia drammatica in cui l'attore torna a essere diretto da Tom Tykwer con cui aveva già lavorato in Cloud Atlas. In questo adattamento dell'omonimo romanzo di Dave Eggers, l'attore premio Oscar incarna un uomo d'affari in viaggio in Arabia Saudita e in piena crisi personale. Una performance da non perdere per un film fuori dai canoni di Hanks e molto interessate.

Nikolaj Leskov (Lady Macbeth del Distretto di Mcensk)

segue la storia di una ragazza costretta a sposare un uomo molto più grande di lei. La vedremo sviluppare un'attrazione per un ragazzo della sua età, uno degli impiegati del marito. Da non perdere.



Segnatevi il nome: Florence Pugh, attrice inglese che regge da sola la sorpresa di questa settimana. Ambientato nell'Inghilterra del diciannovesimo secolo, Lady Macbeth è la storia della prima vera casalinga disperata... L'adattamento del romanzo breve di Nikolaj Leskov (Lady Macbeth del Distretto di Mcensk) segue la storia di una ragazza costretta a sposare un uomo molto più grande di lei. La vedremo sviluppare un'attrazione per un ragazzo della sua età, uno degli impiegati del marito. Da non perdere.

Soko nei panni di Loïe Fuller, danzatrice nella Parigi dei primi del Novecento. Coperta da metri di seta, circondata di luci elettriche e colori, Loïe reinventava il suo corpo a ogni esibizione, sorprendendo il pubblico con la sua ipnotica e celebre "serpentine dance". Divenuta presto il simbolo di una generazione, Loïe avrebbe fatto di tutto per perfezionare la sua arte, incurante anche della sua salute. Io danzerò racconta la sua vera storia.



Soko nei panni di Loïe Fuller, danzatrice nella Parigi dei primi del Novecento. Coperta da metri di seta, circondata di luci elettriche e colori, Loïe reinventava il suo corpo a ogni esibizione, sorprendendo il pubblico con la sua ipnotica e celebre "serpentine dance". Divenuta presto il simbolo di una generazione, Loïe avrebbe fatto di tutto per perfezionare la sua arte, incurante anche della sua salute. Io danzerò racconta la sua vera storia.



Una doppia verità è un legal thriller retto da due star. Keanu Reeves è l'avvocato difensore del figlio di Renée Zellweger, accusato dell'omicidio del padre. Il ragazzo sembra veramente colpevole ma il suo avvocato non ne è convinto. Prepariamoci a una serie di colpi di scena.



Una doppia verità è un legal thriller retto da due star. Keanu Reeves è l'avvocato difensore del figlio di Renée Zellweger, accusato dell'omicidio del padre. Il ragazzo sembra veramente colpevole ma il suo avvocato non ne è convinto. Prepariamoci a una serie di colpi di scena.



Buon cibo, ottimo vino, e una dose humour. Diane Lane e Alec Baldwin sono i protagonisti di Parigi può attendere, un viaggio in Francia da Cannes alla capitale in cui seguiamo una donna alla ricerca di se stessa. Riuscirà a trovare ciò che cerca e lo farà sulle note di una solare commedia sentimentale.



Buon cibo, ottimo vino, e una dose humour. Diane Lane e Alec Baldwin sono i protagonisti di Parigi può attendere, un viaggio in Francia da Cannes alla capitale in cui seguiamo una donna alla ricerca di se stessa. Riuscirà a trovare ciò che cerca e lo farà sulle note di una solare commedia sentimentale.

Brillante, intelligente e spassosa. Questa è la commedia Appuntamento per la sposa che segue una donna ebrea alla disperata ricerca di un marito. Una protagonista che decide di avventurarsi in una serie di appuntamenti al buio per trovare la sua anima gemella e che allo stesso tempo inizia a pianificare il suo matrimonio, nonostante non abbia ancora trovato un marito. Riuscirà a completare la ricerca del partner perfetto entro la data del matrimonio?

I supereroi tornano al cinema con Wonder Woman, primo blockbuster ambientato nel mondo DC Comics a essere incentrato su una donna, l'eroina amazzone nata negli anni '40 e diventata presto una leggenda dei fumetti. Patty Jenkins (Monster) dirige Gal Gadot (già vista in Batman v Superman) in un'avventura ambientata nella Prima Guerra Mondiale. Diana di Themyscira sarà costretta dagli eventi a lasciare l'isola paradisiaca in cui è cresciuta, per affrontare il mondo esterno e salvare l'umanità da se stessa e dalle mire del dio della guerra Ares. Qui la nostra recensione.

Natalie Portman dirige se stessa nel suo primo film da regista presentato al Festival di Cannes. In Sognare è vivere la vediamo nei panni di una donna ebrea madre di famiglia in fuga con i suoi cari verso la Palestina per evitare gli orrori della guerra in Europa. Intrappolata nel suo status sociale, entrerà in una profonda crisi che coincide con gli anni della nascita dello stato di Israele.

Tom Cruise è il protagonista del reboot de La mummia, primo capitolo del Dark Universe della Universal Pictures che riunirà i più celebri mostri classici in blockbuster interpretati dalle star. Cruise garantisce la presenza di azione e spettacolo, ma riuscirà a salvarsi dalla maledizione della mummia?

Una ragazza del liceo si ritrova travolta da un gioco online di obbligo o verità. Più andrà avanti più scoprirà di essere manipolata da una comunità di osservatori anonimi. Nerve è uno young-adult-techno-thriller che riflette sulla realtà sviluppando interessanti spunti narrativi e puntando su un ritmo vincente. Leggi la recensione del film