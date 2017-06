Previsioni Oscar 2018: quindici attrici in corsa per la statuetta

Diane Kruger - In the Fade

Diane Kruger ha già vinto il premio come migliore attrice al Festival di Cannes per In the Fade, dramma di Fatih Akin che sfocia nel thriller.

La storia di una donna che, dopo aver perso marito e figlio in un attentato terroristico, decide di agire per vendicarsi contro chi glieli ha portati via. Il premio ricevuto a Cannes potrebbe certamente spingere la candidatura dell'attrice agli Oscar.



