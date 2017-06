Wonder Woman: videointervista a Robin Wright, da First Lady a guerriera amazzone

Prima Guerra Mondiale. I soldati tedeschi avanzano con le loro navi verso l'isola delle amazzoni. Entra in scenanei panni di, generale dell'esercito di donne, armate fino ai denti e pronte a difendere la loro casa all'ultimo sangue. E' la scena più bella del nuovoed è interpretata dalla Wright che entra in battaglia con il sorriso sulle labbra. Una delle immagini più interessanti del film: "Il mio personaggio sa bene che raggiungerà i suoi obiettivi. Conduce l'esercito di guerriere impavide. Il SUO esercito. E sa di aver fatto un lavoro eccellente - ci racconta l'attrice quando la incontriamo a New York per parlare del suo ingresso nel mondo dei cinecomics - Per lei combattere questa guerra vuol dire combattere per l'umanità intera".: "E' vero, perché ci hanno messo così tanto? Credo però che non sia un caso. Che sia stato destino.C'è una ragione per la quale Patty Jenkins ha diretto il film e per la quale Wonder Woman esca soltanto adesso, con tutto quello che si sente in giro... insomma è un film su uguaglianza e giustizia".La Wright è appena tornata in TV nei panni di Claire Underwood, first lady diabolica e ipnotica nella quinta stagione di qui la recensione ).