Nerve - La recensione del film sui rischi dei social network

Se non fosse che è circa un anno che il film gira il mondo si potrebbe trattare ildi Henry Joost e Ariel Schulman (i due di Paranormal Activity 3 e 4 ) da vero e proprio Instant Movie, considerate le polemiche e gli allarmi che nel nostro paese stanno accompagnando ilallapartiti dalla Russia e arrivati dagli Stati Uniti. In realtà il 'Tutto in una notte' della tranquilla adolescente Vee, per altro incredibilmente somigliante aldi Chukiat Sakveerakul (più esplicito e strutturato)… del 2006!Radici antiche - e qualche dubbio sulla paternità - dunque per la nuova prova della ventiseienne Emma Roberts , di nuovo poco a suo agio nel gestire personaggi più sincopati e una responsabilità maggiore rispetto a quella di produzioni televisive e corali come quelle di American Horror Story e Scream Queen. Nella sua 'Fuga da Staten Island', stavolta c'è un Dave Franco diverso, meno bamboccione del solito, anche se - come la sua partner - piuttosto in difficoltà sulla lunga durata.Un peccato, visto che tanto loro quanto i personaggi e le situazioni che sono chiamati a interpretare sullo schermo(anche senza aver visto il precedente film o letto il libro). L'intera posta è sul colpo di scena finale, e sul valore pedagogico della storia raccontata. Tanto attuale da non aver bisogno di insistere sulla costruzione di un contesto fatto di Spotify, Chrome, Gmail, Facebook (al punto da rischiare di farcelo percepire come), ma sufficentementeda rendere chiaro anche ai meno attenti iin un gioco che porti a spogliarsi su un campo da football, mangiare cibo per cani, viaggiare in skate attaccati a una macchina della polizia, attraversare le rotaie di un treno o tuffarsi da una scogliera…Divisa tra il desiderio di essere '' e la paura di restare un '' qualsiasi cosa si faccia. Comunque dietro uno schermo, una identità virtuale che compensi le frustrazioni di social-addicted incapaci di distinguere i limiti di tanta passività e fame di 'instantaneità'. Una realtà per molti - anche non più adolescenti - di noi. Un moderno dilemma tra(apertamente citate) che la "perdente senza spina dorsale" protagonista sembra risolvere, un po' per inerzia e un po' con risorse proprie, seguendo la massa, salvo poi rinsavire… Ma quale dei due esempi farà presa?