Io danzerò - La recensione del biopic sull'incredibile Loïe Fuller di Soko

Una rivoluzionaria. Vera. Con pochi santi in paradiso e una forza d'animo rara a motivarla. Difficile che ai più - a meno di non essere appassionati di danza e balletto - non risulti così familiare il nome dirispetto a quello della Isadora Duncan che pure compare neldi Stéphanie Di Giusto (interpretata, per altro, da una algida e magnetica Lily Rose Depp , figlia d'arte già vista in Yoga Hosers e il deludente Planetarium). Eppure a lei dobbiamo molto, per l'impatto che ebbe sull'arte performativa e la coreografia moderne. Una pioniera, secondo molti, di certo una figura non facile da raccontare, ma che trova un veicolo perfetto nell'interpretazione della sorprendente Soko incontrata al Biografilm Festival di Bologna Poco più di trent'anni e una serie di esperienze cinematografiche e musicali, la. O almeno è ciò che ci si augura dopo la prova ammirata in un film che la regista ha aspettato otto anni per realizzare. Una storia di, di tutte le donne coinvolte, dalla Di Giusto e la sua attrice alla strepitosa Fuller che domina la scena. Nei momenti più cupi e soffocanti, come in quelli più esplosivi e affascinanti, ché la storia della 'farfalla' di Fullersburg, Illinois, deve molto a, in ogni suo aspetto.Qui molta della forza del film - a parte l'energia messa dall'interprete, come detto - chedi evoluzione e superamento di sé dell'artista, la sua, le sue paure e rivincite. Restano purtroppo delle perplessità riguardo la definizione della sua, elemento importante nella modernità del personaggio, ma visto principalmente nel suo essere strumento, nelle 'mani' dei personaggi e dell'autrice.di un racconto che oscilla - a volte pesantemente - tra western e dramma in costume, rozzo e affettato insieme, come la stessa Loie, insicura e coraggiosa, pronta a tutto pur di superare i propri limiti, fisici oltre che tecnici. E capace di catalizzare l'attenzione dello spettatore, per fortuna del film.