La Torre Nera: 20 cose da sapere sul fantasy western di Stephen King

NOTIZIE

02.06.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Stephen King lo stanno aspettando ormai da anni. Ci hanno già provato J.J. Abrams e Ron Howard a portare al cinema il più grande ciclo fantasy del maestro del brivido del Maine, Perciò ecco venti cose da sapere su La Torre Nera prima di andare al cinema.



I fan dilo stanno aspettando ormai da anni. Ci hanno già provatoa portare al cinema il più grande ciclo fantasy del maestro del brivido del Maine, La Torre Nera , e ora, dopo svariati tentativi, il primo film della saga è pronto a debuttare al cinema nei prossimi mesi. La serie letteraria, composta da sette romanzi, è talmente complessa e ricca di connessioni con il resto dell'opera di King da risultare un discreto labirinto per chi non ha letto i libri. Siamo certi che il film sarà comprensibile anche ai non iniziati, ma vale comunque la pena di fare un po' di chiarezza sulla saga e su cosa aspettarci dal primo capitolo cinematografico.

Il plot. Difficile fare una sintesi de La Torre Nera, ma ci proveremo. La storia è quella di Roland Deschain, discendente di una stirpe di “Pistoleri”, cavalieri che ricordano molto i classici cowboy e che proteggono da secoli Medio-Mondo, una realtà parallela in cui un'antica civiltà tecnologicamente avanzata si è estinta, lasciando solamente rovine. È un mondo che ricorda molto da vicino le classiche ambientazioni western. Lì, Roland si muove alla ricerca della Torre Nera, una struttura mistica che tiene legati tra loro tutti gli universi paralleli. L'Uomo in Nero, agente del diabolico Re Rosso, gli dà la caccia per impedire che Roland riesca nella sua missione. Sul cammino del pistolero si presenta a un certo punto Jake Chambers, un ragazzino proveniente dalla nostra realtà che ha visioni della Torre Nera e trova un portale per accedere a Medio-Mondo.

Il regista. Nikolaj Arcel, regista di Royal Affair e sceneggiatore dell'originale Uomini che odiano le donne, è stato scelto per dirigere il primo capitolo de La Torre Nera.



, regista di Royal Affair e sceneggiatore dell'originale Uomini che odiano le donne, è stato scelto per dirigere il primo capitolo de La Torre Nera.

Il cast: Idris Elba. Daniel Craig, Christian Bale, Viggo Mortensen e Javier Bardem sono stati considerati (e Bardem quasi scritturato) nel ruolo del protagonista del romanzo, il pistolero Roland Deschain. Ma alla fine è stato Daniel Craig, Christian Bale, Viggo Mortensen e Javier Bardem sono stati considerati (e Bardem quasi scritturato) nel ruolo del protagonista del romanzo, il pistolero Roland Deschain. Ma alla fine è stato Idris Elba a spuntarla e ad avere la parte.

Il cast: Matthew McConaughey. Nel ruolo dell'antagonista di Roland, il misterioso Uomo in Nero, alias Randall Flagg, alias Walter O’Dim, ci sarà Nel ruolo dell'antagonista di Roland, il misterioso Uomo in Nero, alias Randall Flagg, alias Walter O’Dim, ci sarà Matthew McConaughey . L'Uomo in Nero è un personaggio ricorrente nella narrativa di King anche al di fuori de La Torre Nera. Con l'alias di Randall Flagg appare come cattivo principale nel romanzo “L'ombra dello scorpione”.

Il cast: Tom Taylor. Un attore giovanissimo e con poca esperienza alle spalle (è apparso nella serie Doctor Foster), Tom Taylor ha ottenuto il ruolo di Jake Chambers, pupillo di Roland Deschain e suo compagno di avventure nei romanzi. Jake viene dal nostro mondo e finisce catapultato nel Medio-Mondo, la dimensione parallela in cui vive Roland.



Un attore giovanissimo e con poca esperienza alle spalle (è apparso nella serie Doctor Foster), Tom Taylor ha ottenuto il ruolo di Jake Chambers, pupillo di Roland Deschain e suo compagno di avventure nei romanzi. Jake viene dal nostro mondo e finisce catapultato nel Medio-Mondo, la dimensione parallela in cui vive Roland.

Il resto del cast. Il cast del film include Katheryne Winnick (Lagertha di Vikings) nel ruolo di Laurie Chambers, madre di Jake; Jackie Earle Haley nel ruolo di Richard P. Sayre, leader dei Can-Toi o Uomini Bassi, servitori del Re Rosso; Fran Kranz nei panni di Pimli, servo del Re Rosso; e infine Abbey Lee (Mad Max: Fury Road) nel ruolo di Tirana, un personaggio che appare solo nel settimo romanzo in un ruolo piccolo e che invece, stando alle prime informazioni, dovrebbe essere centrale nello svolgimento dei film.

Aaron Paul. Attenzione, il co-protagonista di Breaking Bad non sarà ne La Torre Nera. Però da molto tempo i fan lo chiedono a gran voce nel ruolo di Eddie Dean, membro del “ka-tet”, il gruppo di eroi guidato da Roland. Eddie è un umano proveniente dal nostro mondo, un ex eroinomane in cerca di redenzione. Il suo arco narrativo è stato paragonato a quello di Jesse Pinkman in Breaking Bad e anche Stephen King è consapevole di questo fan-casting e ne ha discusso con l'attore su Twitter. Per ora non ci sono conferme se



Attenzione, il co-protagonista di Breaking Bad non sarà ne La Torre Nera. Però da molto tempo i fan lo chiedono a gran voce nel ruolo di Eddie Dean, membro del “ka-tet”, il gruppo di eroi guidato da Roland. Eddie è un umano proveniente dal nostro mondo, un ex eroinomane in cerca di redenzione. Il suo arco narrativo è stato paragonato a quello di Jesse Pinkman in Breaking Bad e anche Stephen King è consapevole di questo fan-casting e ne ha discusso con l'attore su Twitter. Per ora non ci sono conferme se Aaron Paul apparirà o meno nel ruolo, ma comunque per vedere Eddie dovremo aspettare almeno il secondo film.

Il trailer. Lo potete rivedere Lo potete rivedere qui

Chi è Roland Deschain? È l'ultimo discendente di una stirpe di antichi pistoleri, protettori di Medio-Mondo. È anche un discendente di Arthur Eld, la versione di Medio-Mondo di Re Artù, un sovrano che un tempo regnava su tutto il mondo di Roland. Le pistole che Roland porta sempre con sé sono state forgiate dal metallo di Excalibur. Da notare che, in Medio-Mondo, le armi da fuoco non sono diffuse tra la gente comune ma sono una prerogativa dei Pistoleri, tramandate di generazione in generazione.

Chi è l'Uomo in Nero? È una figura molto comune nella narrativa di Stephen King. Appare in svariati lavori dello scrittore con alias diversi, Lo Straniero Senza Età, Walter O'Dim, il Tizio che Cammina, Marten Broadcloak, Richard Fannin e Randall Flagg. Lo troviamo anche come antagonista principale in “Gli occhi del drago” e “L'ombra dello scorpione”, la cui realtà viene rivisitata da King in uno dei romanzi de La Torre Nera. L'Uomo in Nero è anche l'agente principale del Re Rosso, che potrebbe essere accostato al Diavolo in persona.



È una figura molto comune nella narrativa di Stephen King. Appare in svariati lavori dello scrittore con alias diversi, Lo Straniero Senza Età, Walter O'Dim, il Tizio che Cammina, Marten Broadcloak, Richard Fannin e Randall Flagg. Lo troviamo anche come antagonista principale in “Gli occhi del drago” e “L'ombra dello scorpione”, la cui realtà viene rivisitata da King in uno dei romanzi de La Torre Nera. L'Uomo in Nero è anche l'agente principale del Re Rosso, che potrebbe essere accostato al Diavolo in persona.

Cos'è la Torre Nera? Una struttura che fa da perno tra tutti gli universi. È alta oltre 180 metri e sorretta da una serie di raggi custoditi da bestie gigantesche. È legata al concetto di “Ka”, ovvero il fato, il karma, comune a molte opere di King. I raggi che la sorreggono rappresentano la ruota del karma, o la ruota della fortuna. Solo da Medio-Mondo è possibile entrare nella Torre Nera. Roland la cerca senza mai fermarsi, è la sua stessa ragione di esistere.

Serie TV. Il piano iniziale formulato anni fa da Ron Howard era di adattare la saga in una trilogia di film connessi tra loro da miniserie televisive. I piani sono cambiati, il film non è più un adattamento fedelissimo dei romanzi (vedere sotto) e non si sa più niente di preciso sulla serie TV. Ron Howard promette che si farà, ma per ora non c'è una rete televisiva coinvolta nel progetto. L'idea sarebbe quella di Il piano iniziale formulato anni fa da Ron Howard era di adattare la saga in una trilogia di film connessi tra loro da miniserie televisive. I piani sono cambiati, il film non è più un adattamento fedelissimo dei romanzi (vedere sotto) e non si sa più niente di preciso sulla serie TV. Ron Howard promette che si farà, ma per ora non c'è una rete televisiva coinvolta nel progetto. L'idea sarebbe quella di adattare in TV “La sfera del buio” , quarto romanzo della saga e prequel delle vicende di Roland. Ma per ora siamo in una fase di pure congetture: dovremo aspettare e vedere se La Torre Nera troverà il successo sperato.

Ron Howard. Nonostante non sia più regista del film, Akiva Goldsman, sceneggiatore premio Oscar di A Beautiful Mind che ha anche contribuito allo script de La Torre Nera.



Nonostante non sia più regista del film, Ron Howard è rimasto come produttore insieme ad, sceneggiatore premio Oscar di A Beautiful Mind che ha anche contribuito allo script de La Torre Nera.

Il buono, il brutto, il cattivo. Stephen King ha dichiarato che il paesaggio western stilizzato inventato da Sergio Leone è stato una delle grandi fonti di ispirazione della saga. In particolare, King ricorda di essere stato letteralmente spazzato via dalla sua prima visione de Stephen King ha dichiarato che il paesaggio western stilizzato inventato daè stato una delle grandi fonti di ispirazione della saga. In particolare, King ricorda di essere stato letteralmente spazzato via dalla sua prima visione de Il buono, il brutto, il cattivo , le cui immagini hanno influenzato parecchio il look di Medio-Mondo.

Libero adattamento. I film saranno un adattamento libero della saga letteraria. Non seguiranno esattamente lo stesso ordine, anzi: King ha rivelato che il primo film partirà in medias res.

Sequel. Nikolaj Arcel ha confermato questi dati, aggiungendo che i film faranno da seguito alla saga originale. È difficile spiegarlo senza incappare in spoiler, ma mettiamola così: la ricerca della Torre Nera è eterna e fatta di iterazioni diverse, in una sorta di loop temporale in cui le cose possono variare e le storie cambiare leggermente.



Nikolaj Arcel ha confermato questi dati, aggiungendo che i film faranno da seguito alla saga originale. È difficile spiegarlo senza incappare in spoiler, ma mettiamola così: la ricerca della Torre Nera è eterna e fatta di iterazioni diverse, in una sorta di loop temporale in cui le cose possono variare e le storie cambiare leggermente.

Il Corno di Eld. “La Torre Nera è vicina, adesso. Il Re Rosso attende. Presto Roland alzerà il Corno di Eld. E soffierà”. Così ha scritto Stephen King in un suo tweet, postando l'immagine che vedete qui sopra. Si tratta del Corno di Eld con sovrimpressa la scritta "L'ultima volta". Questa è, per i lettori, l'ennesima indicazione che i film saranno un sequel della serie di romanzi. Chi ha orecchie per intendere...

“L'uomo in nero fuggì nel deserto e il pistolero lo seguì”. Questo è il celeberrimo incipit del primo romanzo della saga, “L'ultimo cavaliere”. Arcel ha promesso che lo terrà invariato nel film.