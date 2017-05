La Torre Nera: primo trailer per il western fantasy di Stephen King

Diretto da(Royal Affair) e prodotto da Ron Howard , La Torre Nera racconta la storia di Roland Deschain ( Idris Elba ), ultimo di una lunga stirpe di pistoleri, alla ricerca della Torre Nera, un luogo mistico su cui si regge l'equilibrio di tutti gli universi paralleli. La sua terra è Mid-World, un mondo simile all'eterno deserto dei western di Sergio Leone , a cui King si è apertamente ispirato. Non a caso, il trailer sceglie la musica di(il carillon di Per qualche dollaro in più ) come tema principale.