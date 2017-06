I dieci migliori film tratti da Stephen King

Shining (1980)

Il capolavoro horror di Stanley Kubrick non ha bisogno di presentazioni. Stephen King non lo ha mai mandato giù, per via delle libertà che si prende (anche concettualmente) rispetto al romanzo. Ma resta il fatto che Shining è una lezione magistrale di suspense e terrore come non se ne erano mai viste prima e come se ne sarebbero davvero viste poche anche dopo.