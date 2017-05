IT: dieci cose da sapere sull'atteso horror tratto da Stephen King

NOTIZIE

Autore: Marco Triolo (Nexta)



Si tratta senza dubbio alcuno del film horror più atteso dell'anno. Ma anche dell'adattamento di Stephen King più atteso di sempre, con buona pace de La torre nera . Scansati, Roland Deschain, perché It è il capolavoro del maestro dell'orrore letterario e ora, finalmente, arriverà al cinema con tutti i crismi.

Dimenticate, in sostanza, la versione del 1990 . Sì, è vero, molti ne serbano un bel ricordo perché ha spaventato un po' tutti da bambini. Sì, Tim Curry nel ruolo di Pennywise è qualcosa che difficilmente si dimentica. Ma chiunque abbia poi letto il romanzo si è reso conto di quante cose quella miniserie avesse omesso. Di quanto il libro sia molto più complesso, profondo e terrificante di quel film per la TV in due parti.





L'adattamento di Andy Muschietti arriva, dunque, a colmare una lacuna nel parco di film tratti da Stephen King. Il 21 settembre 2017, Pennywise e i Losers voleranno al cinema per la prima parte di un'opera che si preannuncia ambiziosa e davvero, davvero spaventosa. Scopriamo tutto quello che si sa finora del film.

Un'opera in due parti. Data la lunghezza del romanzo di King (ben oltre le mille pagine), l'adattamento cinematografico sarà in due parti. Quella in uscita quest'anno racconterà le gesta dei protagonisti da bambini, la seconda vedrà gli stessi da adulti. Nel libro, presente e passato si alternavano più frequentemente, al cinema la cesura sarà netta.

Cosa cambia rispetto al romanzo. Alcuni nomi sono stati modificati rispetto al libro: il padre di Mike Hanlon si chiamerà Leroy anziché Will, Greta Bowie è stata ribattezzata Gretta. It muterà forma come nel romanzo (mentre nella miniserie rimaneva sempre clown), ma al posto dei mostri descritti da King, tra cui l'uomo lupo e la mummia, vedremo forme del tutto nuove pensate per sorprendere anche i lettori. Alcuni dettagli troppo espliciti del libro saranno inevitabilmente smussati. Il cambiamento principale, comunque, sta nella data in cui si ambienta il film: nel libro, i due periodi storici erano il 1958 e il 1985. Il film sarà invece ambientato nel 1989, e la seconda parte si svolgerà ai giorni nostri.



Cosa resta identico. Molte cose saranno fedeli al romanzo. Andy Muschietti, il regista, ha personalmente riscritto la sceneggiatura ereditata da Molte cose saranno fedeli al romanzo. Andy Muschietti, il regista, ha personalmente riscritto la sceneggiatura ereditata da Cary Fukunaga , il regista di True Detective che avrebbe dovuto dirigere il film prima di allontanarsi per divergenze creative. Fukunaga aveva cambiato i nomi di svariati personaggi, eliminato la balbuzie di Bill Denbrough e modificato altri piccoli dettagli che invece Muschietti ha reintegrato.

I Losers. Ecco i giovani attori che interpretano i protagonisti: Jaeden Lieberher (Bill Denbrough), Jeremy Ray Taylor (Ben Hanscom), Sophia Lillis (Beverly Marsh), il protagonista di Stranger Things Finn Wolfhard (Richie Tozier), Wyatt Oleff (Stanley Uris), Chosen Jacobs (Mike Hanlon), Jack Dylan Grazer (Eddie Kaspbrak). Jackson Robert Scott sarà invece il piccolo George Denbrough, la cui morte scatena gli eventi del film.



Pennywise. Il clown assassino ideato da Stephen King sarà interpretato dall'attore svedese Il clown assassino ideato da Stephen King sarà interpretato dall'attore svedese Bill Skarsgård , fratello di Alexander e figlio di Stellan. Skarsgård ha ereditato il ruolo da Will Poulter , che era stato scelto da Fukunaga ma ha lasciato insieme al regista. Su richiesta di Muschietti, l'attore ha incontrato i giovani protagonisti per la prima volta solo quando è stata filmata la scena del loro primo incontro, per ottenere una reazione di genuino terrore da parte dei ragazzini. Skarsgård ha definito Pennywise “un personaggio estremo. Inumano. È oltre il sociopatico perché non è nemmeno umano. Non è neppure un clown. Interpreto solo uno degli esseri che It crea. It ama molto prendere le sembianze del clown Pennywise, ama il gioco e la caccia”

Il numero 27. Siete pronti per un po' di numerologia spicciola? Il film di It esce esattamente a 27 anni di distanza dalla versione TV. Nel romanzo, lo ricordiamo, It si manifesta a Derry ogni 27 anni. Jonathan Brandis, che interpretava il giovane Bill nel film televisivo, è morto a 27 anni. Il film uscirà un mese dopo il ventisettesimo compleanno di Bill Skarsgård, nato nel 1990, anno in cui uscì la versione con Tim Curry. Sommando le cifre della data di uscita americana (8/9/2017), si ottiene il numero 27. Coincidenze?



L'opinione di Stephen King. Per quel che vale (ricordiamo che non sopporta Per quel che vale (ricordiamo che non sopporta Shining ), King ha visto il film con sei mesi di anticipo e ha detto di essere rimasto stupito. Il film ha superato le sue aspettative e lo scrittore ha dichiarato che i produttori hanno fatto “un lavoro fantastico”.

La location. Derry, la cittadina del Maine in cui si svolge il romanzo, è rappresentata al cinema da Port Hope in Canada. La produzione ha fatto un serie di lavori per trasformare la cittadina canadese nella soffocante Derry, un luogo cupo e maledetto nel romanzo di King.

It e Stranger Things. Se avete rilevato delle somiglianze tra Se avete rilevato delle somiglianze tra Stranger Things e It, non vi siete sbagliati. I Duffer Brothers, prima di realizzare l'acclamata serie Netflix, chiesero alla New Line di poter dirigere il film, ma furono snobbati perché sconosciuti. Sicuramente qualcuno alla New Line si starà mangiando le mani adesso.

I trailer. Li potete vedere qui. Li potete vedere qui

In uscita il 21 settembre, It è distribuito in Italia da Warner Bros.