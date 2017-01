Logan: ecco l'emozionante trailer finale del film con Hugh Jackman

Come promesso alla serata diorganizzata dallaper presentare i suoi pezzi da novanta per la nuova stagione cinematografica, finalmente abbiamo un nuovo trailer di Logan, il film di James Mangold nel quale vedremo per l'ultima volta il Wolverine di Hugh Jackman . E come anticipato, sin dal giugno scorso, si tratta di un Wolverine invecchiato, dalla barba lunga e l'abito scuro … ma non per questo meno, anzi.Trailer a parte, già dalla preview suddetta il primo incontro ufficiale con leche vedremoavviene in una cornice inattesa: con Logan addormentato in una modernissima limousine alla quale un gang di giovani messicani sta cercando di rubare le gomme., più stanco che arrabbiato, scatenando la reazione degli sfortunati ragazzi. Che certo non si sarebbero aspettati di trovare un autista capace di rialzarsi dopo avergli sparato. E così, una piazzola di sosta sulla US 62 verso El Paso si trasforma immediatamente nel teatro di… un massacro che in qualche modoUna avventura - ambientata in un futuro distopico, come detto - nella quale il palcoscenico sarà diviso con altri protagonisti. In parte già incontrati a ottobre, nel precedente trailer , nel qual avevamo visto Charles e Logan nel loro rifugio segreto nel deserto. Un mondo nel quale "I mutanti non ci sono più ormai" e nel quale la priorità disembra essere quella di, ovviamente con l'aiuto dell'albino, in grado di rintracciare gli altri mutanti (pur non essendo "un chiaroveggente", come dice lui, né un guerriero, come vediamo…), e soprattutto del solito Wolverine.al nonuagenuario "più ricercato degli Stati Uniti" perché in possesso di "un cervello che è un'arma di distruzione di massa", ma che poche volte abbiamo visto tanto dimesso e sottotono… Probabilmente per prepararci a una possibile successiva sorpresa, e magari per rendersi più rassicurante nei confronti della piccola, una 'gemma' da da proteggere a tutti i costi. Che, in realtà, nel prosieguo dell'azione scopriremo perfettamente in grado di difendersi - se stessa e il suo 'prezioso' zaino - da sola (grazie ad artigli retrattili per i quali sembra si sia rimasti molto fedeli al fumetto originale). Almeno in questa prima fase della caccia selvaggia che sicuramente proseguirà. Almeno a vedere la determinazione del villain di turno, interpretato da Boyd Holbrook : un sardonico e spietato, fiero del suo dente d'oro e della mano meccanica, che in alcune scene vediamo nella sua versione 'green-glove' (a dimostrazione di una post produzione CGI ancora in corso e da rifinire, come confermato anche dalle immagini della rete di protezione sfondata durante la fuga).