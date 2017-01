Nuove immagini da Logan, l'ultimo Wolverine con Hugh Jackman

Il regista James Mangold ha condiviso su Twitter tre nuovi scatti dal set di Logan , nona e ultima apparizione di Hugh Jackman nei panni del mutante Wolverine. Ecco le foto.In esse appare, oltre a Jackman e Patrick Stewart , la giovanenel ruolo di X-23, un clone di Wolverine che il mutante dovrà proteggere in questa nuova avventura, ambientata in un futuro distopico in cui Logan è inseguito dai Reavers, un commando anti-mutanti guidato dal ricco e spietato Donald Pierce (), e da Arma X, il progetto governativo segreto che gli ha donato lo scheletro metallico.Non si sa molto della trama, a parte che vedrà Logan in auto-esilio in una cittadina sul confine con il Messico, dove si prende cura di un Professor X morente. Lì viene raggiunto da una ragazzina, Laura Kinney (alias X-23), braccata da forze oscure. Il film è basato molto liberamente sul fumetto “Old Man Logan”, di cui mantiene il concept generale non potendo, per ovvi motivi, usare gli altri personaggi Marvel che in esso appaiono, da Occhio di Falco a Hulk.