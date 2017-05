Supereroi gay: i personaggi dei fumetti che hanno fatto coming out

Il suo nome era Frederic Wertham. La sua professione, psichiatra. “Seduction of the Innocent” era il titolo del suo libro che avrebbe cambiato per decenni il corso della storia dei comics americani. Denunciando l’apparente corruzione di costumi operata dai fumetti di supereroi (Batman e Robin? Chiaramente una coppia gay!), Wertham causò un’onda d’urto che si risolse con la creazione del Comics Code, un codice che obbligava le grosse case editrici a smussare del tutto gli angoli controversi delle loro storie.

Oggi, per fortuna, il Code non esiste più. E, quasi per reazione, case editrici come DC e Marvel hanno iniziato ad aprirsi sempre più a temi adulti, incluse le differenze di gender. Sempre più spesso ci troviamo a leggere le storie di personaggi gay o bisessuali. In quest’epoca di fumetti al cinema, sono sorprendentemente meno i personaggi apertamente gay in sala che non sulle pagine dei fumetti. Scopriamo alcuni dei più celebri supereroi gay americani e quanto sia probabile il loro arrivo nelle sale di tutto il mondo.E partiamo da Deadpool , un personaggio che, anche nel film interpretato da Ryan Reynolds, gioca molto con gli stereotipi del macho, mettendoli alla berlina. Il co-creatore di Deadpool, lo sceneggiatore Fabian Nicieza, ha dichiarato che Deadpool è pansessuale, ovvero non si fa problemi a spassarsela con uomini e donne indifferentemente. Reynolds stesso ha detto che nei sequel gli piacerebbe vedere Deadpool con un ragazzo, anche se nel primo film è stato rappresentato come eterosessuale.