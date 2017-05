Foto: quando gli attori sono sostituiti dai loro gemelli

Gemelli virtuali - Matrix

In Matrix c'è una scena in cui Morpheus accompagna Neo in un programma pensato per fargli conoscere i loro acerrimi nemici, gli Agenti. Il montaggio della loro "passeggiata" è talmente serrato da nascondere quasi del tutto un dettaglio molto interessante: i Wachowski scelsero una serie di gemelli identici come comparse della scena, per rendere l'idea che il software utilizzato replicasse i volti per alleggerire la programmazione. Che grande impegno per una scena in cui l'unica cosa che notiamo davvero è la donna in rosso...