NOTIZIE

Le star di Game of Thrones e Split nel film diretto da Josh Boone

New Mutants: Anya Taylor-Joy e Maisie Williams nello spinoff di X-Men

12.05.2017 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)



X-Men, 'New Mutants' entra nel vivo, come rivela The Hollywood Reporter. Le attrici Josh Boone, co-sceneggiato da Knate Lee e prodotto da FOX. Lo spinoff del franchise, 'New Mutants' entra nel vivo, come rivela. Le attrici Anya Taylor-Joy Maisie Williams , saranno ufficialmente parte del cast di X-Men New Mutants. Lo spinoff del film sarà diretto dal regista, co-sceneggiato da Knate Lee e prodotto da FOX.

Anya Taylor-Joy, già star di The Witch Split , e Maisie Williams, nel cast di Game of Thrones , saranno ufficialmente nel cast del film per young adult, diretto da Josh Boone.

Il film comincerà nel prossimo luglio e sarà prodotto da Simon Kinberg e Karen Rosenfelt.

'New Mutants', fumetto cartaceo creato da Chris Claremont e Bob McLeod, è il primo spinoff comico degli X-Men lanciato sul mercato negli anni '80.

Il film si concentrerà su un gruppo di supereroi teenager composto dai personaggi del nativo americano Danielle Moonstar, la scozzese Wolfsbane, una ragazza russa dal nome di Magik, un alieno di nome Warlock e alcuni altri.



Taylor-Joy interpreterà Magik, usa la magia nera e il teletrasporto. Magik ha anche un fratello prestigioso, Colossus, già apparso in Deadpool

Maisie Williams sarà Wolfsbane, una ragazza divisa tra il credo religioso e la capacità di trasformarsi in un lupo.

Boone aveva già opzionato le due attrici fin dallo scorso anno, ma ha potuto confermare la loro partecipazione ufficialmente e garantirsele in via definitiva solamente quest'anno. New Mutants uscirà il 12 aprile del 2018.

Fox nel frattempo continua a lavorare per trovare degli attori che siano etnicamente consoni ai ruoli del nativo americano Moonstar e del sudamericano Sunspot.

Taylor-Joy è stata l'attrice di successo del pluripremiato The Witch e dell'horror Split con James McAvoy diretto da Mr. Night Shyamalan

Williams invece interpreta Arya Stark nella serie TV Game of Thrones, che vedrà andare in onda la settima stagione a luglio.