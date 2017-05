Dieci film rovinati da produttori ficcanaso

Io sono leggenda (2007)

Nell'edizione in DVD di Io sono leggenda, è presente come extra un finale alternativo in cui (SPOILER) Robert Neville (Will Smith) sopravvive e porta via con sé la cura, trovando in fine una comunità di sopravvissuti al virus. Non solo: Robert capisce, come nel romanzo di Richard Matheson, che in realtà è lui, ormai, a essere il mostro in un mondo in cui i mostri sono diventati la nuova specie dominante, e non sono nemmeno poi così mostri dopo tutto. Il finale visto al cinema, imposto dalla Warner, stravolge invece questo messaggio potentissimo e lo sacrifica in nome di un banale colpo di scena eroico, in cui Neville si fa saltare in aria per salvare Anna (Alice Braga).