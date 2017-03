DC Comics: Joss Whedon dirigerà il film di Batgirl

Batgirl nasce nel 1967 in una storia scritta dae disegnata dal leggendario, “The Million Dollar Debut of Batgirl!”. Nei fumetti si tratta di Barbara Gordon, figlia del commissario Gordon (che presto vedremo in Justice League interpretato da). Al cinema l'abbiamo vista una sola volta nel terribile Batman & Robin , interpretata da Alicia Silverstone. Ma, in quella versione, il personaggio era stato tramutato nella nipote di Alfred, il maggiordomo di Bruce Wayne. Stavolta, visti i legami con Batman e l'universo esteso, è molto probabile che le origini del personaggio saranno rispettate.

DC/Warner sta puntando molto sulle donne nel suo universo cinematografico. Dopo il successo di Suicide Squad, Harley Quinn (Margot Robbie) tornerà nel film Gotham City Sirens , accanto a Catwoman e Poison Ivy, si presume. E Gal Gadot presto apparirà in Wonder Woman qui il trailer), in arrivo il primo giugno. Ironia della sorte: anni fa, lo stesso Whedon avrebbe dovuto dirigere un film su Wonder Woman che fu però cancellato, spingendolo ad accettare l'offerta della Marvel per Avengers.