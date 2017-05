Dieci film che si capiscono solo leggendo il libro

Dieci film incomprensibili senza aver letto il romanzo

Ricordate La bussola d'oro? New Line Cinema scommise molto sul film, potenziale primo capitolo di una saga tratta dai romanzi del ciclo "Quete oscure materie", scritti da Philip Pullman. Purtroppo per loro, il film fu un fallimento al box office. Anche per colpa di una eccessiva semplificazione del testo che lo rese, paradossalmente, più difficile da seguire. Lo spettatore si ritrova continuamente sballottato qua e là tra scene d'azione in CGI e non sa mai davvero quale sia la posta in gioco.



Ma La bussola d'oro non è l'unico caso in cui un film è comprensibile solo avendo letto il romanzo da cui è tratto. Scopriamo gli altri più eclatanti...



