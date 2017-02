Supereroi al cinema: 13 film che hanno rischiato di esistere

Justice League: Mortal

Nel 2007, George Miller aveva messo in piedi un progetto ambizioso tratto dai fumetti DC: Justice League: Mortal. Fu lo sciopero degli sceneggiatori a uccidere un film che era pronto per essere girato, la pre-produzione fatta, i costumi disegnati, il cast assemblato (come da foto). Tra gli interpreti, avremmo visto D.J. Cotrona nel ruolo di Superman, Armie Hammer in quello di Batman, Megan Gale nel ruolo di Wonder Woman, Adam Brody nei panni di Flash, Common in quelli di Green Lantern, Santiago Cabrera nel ruolo di Aquaman e Hugh Keays-Byrne in quello di Martian Manhunter. Inutile dire che un secondo Batman nell'era di Christian Bale avrebbe fatto un po' di confusione, ma chissà che aspetto avrebbe ora l'universo cinematografico DC se questo film fosse andato in porto. In compenso, nel frattempo Miller ha diretto Mad Max: Fury Road, quindi non ci lamentiamo.