Wonder Wheel: il nuovo film di Woody Allen ha una data d'uscita 

13.06.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Wonder Wheel e arriverà in USA il primo dicembre di quest'anno. Dopo Il prossimo film di Woody Allen si intitoleràe arriverà in USA il primo dicembre di quest'anno. Dopo Café Society sarà ancora una volta Amazon Studios a distribuire il film in patria.

Juno Temple, Justin Timberlake e Wonder Wheel sarà ancora una volta un film d'epoca, ambientato negli anni '50 a Coney Island, una zona di Brooklyn, New York, famosa per il parco di divertimenti. Stando alla sinossi, il film conterrà “personaggi larger-than-life, amanti, tradimenti e gangster”. Il cast, come sempre nelle produzioni di Woody Allen, è di prim'ordine e includerà Jim Belushi Kate Winslet . Per la Winslet si tratta della prima collaborazione con il regista: avrebbe dovuto interpretare Match Point ma fu costretta a lasciare il film per motivi famigliari.

The Disaster Artist, film di e con James Franco che racconterà la storia di Tommy Wiseau, autore di The Room, considerato uno dei peggiori film della storia del cinema. L'uscita americana di Wonder Wheel arriverà in un periodo di relativa calma prima della tempesta Star Wars: Gli ultimi Jedi , previsto per il 15 dicembre in USA (il 13 da noi). Nello stesso weekend uscirà, film di e con James Franco che racconterà la storia di Tommy Wiseau, autore di The Room, considerato uno dei peggiori film della storia del cinema.

L'uscita di dicembre consentirà a Wonder Wheel di entrare nella corsa agli Oscar. Amazon ha già incassato due statuette con Manchester by the Sea , che ha vinto per la miglior sceneggiatura originale (Kenneth Lonergan) e il miglior attore protagonista (Casey Affleck), e ha poi anche acquistato i diritti di distribuzione americana de Il cliente di Asghar Farhadi, premio Oscar al miglior film straniero.

Fonte: Variety