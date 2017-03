Nuove uscite al cinema – I consigli di Film.it

Aeffetto Domino, di Fabio Massa

Fabio Massa è regista e protagonista di Aeffetto Domino.



Lo vediamo nei panni di Lorenzo, un trentenne che lavora in un'associazione che si occupa di insegnare ai bambini disagiati. Tra questi c'è il piccolo Kalid, che presto gli trasmette l'amore per il "continente nero". Quando si presenta l'occasione di andare a lavorare proprio in Africa, Lorenzo non se la lascia sfuggire. Nel momento più bello della sua nuova esperienza, deve fare ritorno in Italia per ricevere una brutta notizia: un melanoma in fase avanzata innesca un effetto domino sulla sua vita: il rapporto con la famiglia, l'amore, l'amicizia, le scelte.



