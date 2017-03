John Wick 2 - La nostra recensione

Ci mancherà, nonostante questo sequel si chiuda con la promessa di un nuovo 'pegno' e la delusione per una conclusione prevedibile. In fondo, già ci manca, considerata la sorpresa piacevole che fu la sua prima apparizione sul grande schermo. Certo, anche quella non certo esente da difetti, che ritroviamo - con incrollabile coerenza - più o meno simili in questa nuova avventura. Sin dalle prime scene del John Wick 2 del solito Chad Stahelski , in un prologo che in qualche modo chiude la faida lasciata aperta e la collega all'apparizione che in questo caso funge da 'innesco' Come noto, quella del nostro Riccardo Scamarcio , nei panni dell'infido camorrista che riporta il nostro eroe-sicario all'inferno. Non l'unica presenza 'nazionale' - ci sono anchee tanta- nel film, che nel nostro Paese affonda a piene mani per costruire la lunga risalita, proprio dall'Inferno suddetto. Qui rappresentato nei cunicoli e, a dare un tocco di fascino e mistero al, contro i 77 del primo capitolo).Che purtroppo sconta un, delle caratterizzazioni piuttosto bidimensionali (con l'eccezione di un ottimo Ian McShane e in seconda battuta il revival di un Laurence Fishburne gigione o il quasi cameo di John Leguizamo) e una, che costringe alcuni stunt a delle poco credibili 'leggerezze' affinché lo sviluppo possa procedere.Verso un, in una New York completamente controllata dalla Gran Tavola criminale e dallache ha nelil suo quartier generale. Unnel quale assassini e prede possono condividere un drink e che è forse la trovata migliore della storia, più affascinante persino del gran finale nel labirinto di specchi. Ora vedremo se l'abilità dell'potrà qualcosa contro il potere del suo amico Gran Burattinaio o contro il naturale inaridirsi della fantasia degli autori di questo tipo di saghe, gli unici ad avere la possibilità di riuscire nella impossibile missione di