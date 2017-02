Verso gli Oscar: Il diritto di contare - La nostra recensione

non sono poche, soprattutto nell' edizione che si segnala 'da record' per la comunità afro-americana con le candidature a sei attori e a tre film e documentari di argomenti a essa inerenti. Eppure, sarebbe una sorpresa se Il diritto di contare di Theodore Melfi (St. Vincent) riuscisse ad accaparrarsi il 'titolo' di Miglior Film o di Miglior Sceneggiatura Non Originale, come anche se Octavia Spencer finisse per risultare la Miglior Attrice Non Protagonista a scapito di Viola Davis, Naomie Harris, Nicole Kidman o Michelle Williams.Probabilmente l', in questo senso, ha aiutato molto il film a emergere, e magari a guadagnare qualche punto in più presso critica e pubblico; ché la vicenda delle, che sceglie di puntare sul velato doppio senso del verbo 'contare') della storia della NASA e dei viaggi spaziali statunitensi non ha in sé una qualità cinematografica che sovrasti la capacità di colpire delladelle figure al centro di unLe "tre brillanti donne afroamericane" - Katherine Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughn (Octavia Spencer) e Mary Jackson (Janelle Monae) - ci ricordano di une di, ma è nella costruzione del contesto e nei personaggi di contorno (interpretati da Kevin Costner Jim Parsons ) che il film mostra le sue debolezze. Forse per non incrinare la valenza 'inspirational', infatti, più o meno tutti i soggettisono - a modo loro - illuminati. O meglio, in buona fede, convinti della propria, come molti di noi, incapaci di riconoscere il proprio razzismo, o pronti a(soprattutto nel caso di 'altri' geniali).Certo, il conflitto non doveva essere rabbioso e razziale, come in altri film tanto decantati, ma più sociale, subdolo, 'hidden' appunto. Una scelta che rende la, ma analogamente ammorbidisce i toni,