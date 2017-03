Videointervista: Tom Hiddleston contro King Kong in Skull Island

NOTIZIE

02.03.2017 - Autore: Servizio di Pierpaolo Festa, montaggio di Paola Schettino Nobile (Nexta)







Film.it incontra Hiddleston a Londra, in occasione della première mondiale di Kong: Skull Island:







"Ho sempre voluto interpretare un uomo d'avventura. Non l'avevo ancora fatto - ci racconta l'attore - Mi hanno proposto il ruolo di un esploratore, qualcuno che potesse farsi strada attraverso la giungla. Il genere di eroe old fashion, protagonista dei film con i quali sono cresciuto. L'idea di apparire nella stessa inquadratura di King Kong era veramente emozionante".



L'attore parla anche degli effetti speciali digitali usati per creare le tante creature mostruose contrapposti alla necessità di girare il film in luoghi reali: "Abbiamo girato alle Hawaii, in Vietnam, in Australia. La giungla era vera, la foresta pluviale era vera. C'era il cielo, il caldo, il vento. Dovevamo solo immaginare i mostri. Quindi avevamo la sensazione di vivere una vera avventura (...) Avevo una controfigura, ma non l'ho mai usata. Nemmeno una volta. Sono sempre io. In passato invece, quando ho interpretato Loki nei film Marvel, c'erano tante cadute da grandi altezze o sequenze in cui il personaggio si schianta contro un ostacolo. Agli attori non è concesso farlo perché i rischi di farsi male sono troppo grossi. Ecco mi piacerebbe farlo ma non me lo permettono!". Tom Hiddleston è l'eroe in carne e ossa di Kong: Skull Island , un personaggio con il compito di guidare fuori dalla giungla i sopravvissuti all'attacco del gigantesco scimmione. Il film, secondo tassello del nuovo 'monsterverse' della Warner Bros. è ambientato in una misteriosa isola nell'Oceano Pacifico. Un posto che si rivelerà presto come l'inferno sulla Terra. I protagonisti scopriranno che King Kong non è il solo avversario da temere su quell'isola che nasconde tanti segreti mortali.

Hiddleston ci racconta anche del suo lavoro sul palcoscenico e di un'abitudine praticata molto spesso prima di andare in scena: "Per una qualche ragione ho sempre voluto ascoltare il brano Where the Streets Have No Name degli U2. È una canzone che ho sempre amato. Non mi succede sempre, ma ho ascoltato quella canzone veramente tante volte. Mi comunica una sensazione di grandezza e di apertura... e questo ha a che fare con il lavoro sul palcoscenico: essere aperti. Ecco mi ricorda che devo avere la mente aperta".



Kong: Skull Island, in uscita dal 9 marzo, è distribuito dalla Warner Bros.