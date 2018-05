Dieci film quasi completamente rigirati

Justice League (2017)

Vi siete mai chiesti per quale motivo, a volte, nei trailer di un film in uscita appaiano scene che poi, nel film, effettivamente non ci sono? A volte viene fatto per sviare il pubblico (come nei recenti casi di Deadpool 2 e Avengers: Infinity War), ma più spesso è perché quelle scene sono state girate, poi scartate e rigirate in maniera diversa o del tutto escluse:



Un esempio eclatante è Justice League, il tentativo (alcuni direbbero disperato) di dare una coerenza all'universo cinematografico DC. Tentativo fallito: il film ha incassato 657 milioni di dollari nel mondo. Per capire l'entità del flop, basta dire che Avengers: Infinity War ha incassato 630 milioni nel primo weekend di programmazione. E che Justice League di milioni ne è costato 300. A quanto pare, 25 di questi sono andati alla cancellazione in digitale dei baffi di Henry Cavill, che l'attore si era fatto crescere per le riprese di Mission: Impossible - Fallout. Ma non sono costati solo i baffi: in generale, dopo l'annuncio che Zack Snyder avrebbe lasciato il progetto a causa del suicidio della figlia, Joss Whedon è subentrato e, stando alle malelingue, avrebbe aggiunto molte scene per dare al film un tono più leggero.



Diamo uno sguardo ad altri casi di film rigirati quasi del tutto...



GUARDATE ANCHE:

Quando il poster spoilera totalmente un film

Il meglio e il peggio delle grandi saghe di Hollywood

Cannes, tutti i grandi film che vedremo nei cinema italiani