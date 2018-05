Il meglio e il peggio delle grandi saghe di Hollywood

Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1 (2010)

Difficile scegliere il peggior film della saga di Harry Potter, visto che da quando entra in scena il regista David Yates i film si trasformano in ripetitivi capitoli di una serie para-televisiva. Ma forse il più frustrante è I Doni della Morte - Parte I, per via del suo essere solo metà di un film, diviso in due per esigenze economiche anziché creative.