Cannes, tutti i grandi film che vedremo nei cinema italiani

La storia d'amore che non dimenticherete mai: Cold War, di Pawel Pawlikowski

I film di Cannes che ritroveremo certamente nei cinema italiani. Ecco quali sono i titoli già acquistati dai nostri distributori. Grande cinema come il potentissimo Cold War, il nuovo film di Pawel Pawlikowski, regista polacco premio Oscar per Ida, in arrivo in Italia con Lucky Red (data di uscita non ancora comunicata).

Sullo schermo seguiamo un uomo e una donna provenienti da classi sociali diverse e fulminati dall'amore al primo sguardo. Le circostanze attorno a loro li separano continuamente, incluse le altre persone nelle loro vite sentimentali e la scena politica di un mondo in costante cambiamento in cui la tensione era sempre alle stelle (la Guerra Fredda del titolo).

