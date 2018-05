Quando il poster spoilera totalmente un film

Terminator Genisys (2015)

In genere, i reparti marketing dei grossi studios di Hollywood stanno molto attenti a non rivelare i temuti spoiler nella campagna pubblicitaria di un film. C'è chi evita i trailer perché dicono troppo, e a volte è vero, ma di solito non dicono "troppo troppo". I poster normalmente sono gli oggetti meno spaventosi nel marketing di un film. Lo devono presentare in maniera sintetica senza rovinare la sorpresa. Ma a volte succede che grossi spoiler trapelino persino dalle locandine. Ecco alcuni casi piuttosto eclatanti...



Come quello di Terminator Genisys. Già i trailer avevano svelato che John Connor stavolta era il cattivo, un vero Terminator. Ma un trailer si può evitare, un poster decisamente no. Svelare l'unico vero colpo di scena di un film dimenticabile è una mossa che puzza di disperazione - e di tentativo ultimo di portare gente in sala - lontano un miglio.



