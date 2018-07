Da Spider-Man a Frozen 2, dieci grandi film d'animazione in arrivo

Spider-Man: Un nuovo universo (20 dicembre 2018)

Nonostante gli accordi tra Sony e Marvel, stipulati per permettere a Spider-Man di entrare nella squadra degli Avengers, Sony detiene ancora i diritti cinematografici del personaggio. E ha pensato bene di sfruttarli non solo dedicando film solisti ai suoi comprimari (Venom, Morbius), ma anche realizzando un film d'animazione per portare finalmente in sala il nuovo Spider-Man adolescente, Miles Morales. Oltre all'amatissima Spider-Gwen. Ma in Spider-Man: Un nuovo universo non mancherà un adulto Peter Parker, doppiato da Jake Johnson. Qui il trailer.