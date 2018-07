Jim Carrey contro Sonic nel film d'animazione tratto dai videogame SEGA

Jim Carrey entra così in un cast che già include Tika Sumpter (Poliziotto in prova, Ti amo presidente) e James Marsden (Westworld, X-Men). La regia del film è stata affidata all'esordiente, che nel suo curriculum ha un corto d'animazione nominato all'Oscar nel 2005 (Gopher Broke) e poco altro. Tim Miller , regista die del prossimo, farà da produttore esecutivo. Il film, distribuito da Paramount, è previsto in USA per il. Si tratta del primo lungometraggio dedicato a Sonic, personaggio che abbiamo visto al cinema anche in Ralph Spaccatutto

Ultimamente Jim Carrey sta scegliendo con cura i ruoli. Di recente è apparso in pochissimi film, tra cui The Bad Batch e il documentario Jim & Andy: The Great Beyond sulla realizzazione di Man on the Moon. Sul versante TV lo vedremo presto in, serie che lo riunisce con il regista di Se mi lasci ti cancello, Michel Gondry. Qui ne potete vedere il trailer.