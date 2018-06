The Lego Movie 2 riunisce gli eroi di Bricksburg in una nuova avventura allo scopo di salvare la loro amata città. Cinque anni dopo gli eventi narrati nel primo film, i cittadini di Bricksburg affrontano una nuova minaccia: invasori provenienti dallo spazio profondo. La battaglia per sconfiggere il nemico e ripristinare l'equilibrio nell'Universo LEGO porterà Emmet, Lucy, Batman e i loro amici lontano verso mondi inesplorati, in una strana galassia dove tutto è un musical. Il viaggio metterà alla prova il loro coraggio e la loro creatività e rivelerà quanto questi protagonisti possano veramente essere speciali.