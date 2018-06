Jared Leto protagonista del film su Morbius, il vampiro nemico di Spider-Man

NOTIZIE

28.06.2018 - Autore: Marco Triolo



Morbius, film prodotto dalla Sony come parte del micro-universo di comprimari di Spider-Man che presto sarà lanciato da Dopo aver interpretato il Joker in Suicide Squad Jared Leto è pronto a includere un altro personaggio dei fumetti nel suo curriculum. L'attore sarà infatti protagonista di, film prodotto dalla Sony come parte del micro-universo di comprimari di Spider-Man che presto sarà lanciato da Venom con Tom Hardy.

Safe House e Life – Non oltrepassare il limite, e scritto da Burk Sharpless e Matt Sazama, creatori della serie Netflix Il film sarà diretto da Daniel Espinosa , regista di, e scritto da, creatori della serie Netflix Lost in Space

Morbius, il vampiro vivente, è un classico nemico dell'Uomo Ragno, apparso per la prima volta in Amazing Spider-Man 101, primo numero della storica serie a fumetti non scritto da Stan Lee. Creato dallo sceneggiatore Roy Thomas e dal disegnatore Gil Kane, Morbius è in realtà il dottor Michael Morbius, uno scienziato che, per curare la sua rara malattia del sangue, si sottopone a un trattamento di sua invenzione e finisce per diventare un vampiro a tutti gli effetti – ma “vivente”, per l'appunto. Come Venom, negli anni Morbius è passato da cattivo ad anti-eroe, ed è una figura tragica che può funzionare anche come protagonista di un film, anziché antagonista.

Fonte: The Hollywood Reporter