Dieci sequel che nessuno voleva, ma che non sono per niente male

Il braccio violento della legge N°2 (1975)

Considerando che Il braccio violento della legge di William Friedkin era un procedural durissimo tratto, per altro, da una storia vera, un sequel non pareva un'opzione. Il fatto che questo sequel esista e che dietro la macchina da presa non ci sia Friedkin fa pensare al peggio. E invece Il braccio violento della legge N°2, per quanto non epocale come il primo, un gran bel film d'azione. Lo dobbiamo alla regia di John Frankenheimer e alla sottotrama dedicata alla tossicodipendenza forzata di Popeye Doyle (Gene Hackman), testamento di un cinema molto più audace e scorretto di oggi.