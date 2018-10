Blockbuster 2019, dieci film scommessa in arrivo

Captain Marvel (6 marzo)

Anche qui, pochi dubbi sugli incassi del film. Ma in effetti Captain Marvel ha sulle sue spalle una bella pressione: è il primo film Marvel con al centro una donna, è un prequel dell'Universo Marvel su un personaggio che non si era mai sentito prima, ambientato in un'epoca in cui nemmeno Iron Man era in giro. Certo, Carol Danvers sta venendo sbandierata come un personaggio centrale nello svolgimento di Avengers 4, ma ciò non toglie che Captain Marvel sia una bella scommessa per lo studio.