Terminator, prima immagine ufficiale dal nuovo film. Ecco Sarah Connor e le altre due eroine

La Paramount Pictures svela il look ufficiale di, scatenando in rete la foto delle tre eroine del film.Possiamo dunque vedere da sinistra(interpreta un personaggio che si chiama), Mackenzie Davis nei panni di Linda Hamilton che a 61 anni torna per la terza volta al ruolo di, il personaggio più celebre della sua carriera e una delle icone del cinema action.

Deadpool) e realizzato in collaborazione con James Cameron, papà della saga che ha diretto i primi due film e che è salito a bordo del nuovo progetto in qualità di produttore. Terminator 6, progetto ancora senza titolo ufficiale, è un reboot diretto da Tim Miller (regista di) e realizzato in collaborazione con, papà della saga che ha diretto i primi due film e che è salito a bordo del nuovo progetto in qualità di produttore.

La Davis (che abbiamo recente visto nell'eccellente Tully ) potrebbe essere uno dei Terminator del film. Le cicatrici che le vediamo addosso nella foto potrebbero riverlarlo: secondo i fan in rete si tratta infatti di un chiaro segno che sotto quei tessuti si nasconde una macchina. Sebbene la notizia non sia stata confermata, quel che è certo è che il film vedrà l’attorenei panni del nuovo Terminator.alla sua quinta presenza all’interno della saga (ha saltato un giro nel quarto brutto film con Christian Bale dove comuque lo vedevamo per pochi secondi ricreato in digitale).