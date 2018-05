Quando grida la parola SHAZAM (acronimo che sta per la saggezza di Salomone, la forza di Hercules, la resistenza di Atlante, il potere di Zeus, il coraggio di Achille e la velocità di Mercurio), l’adolescente Billy Batson è in grado di trasformarsi in un supereroe dall'aspetto adulto. Ovviamente userà i poteri per... divertirsi! Ma dovrà anche imparare a controllarli se vorrà fermare i folli piani del malvagio Dr. Thaddeus Sivana.