Dieci registi che hanno fatto soffrire i loro attori sul set

Revenant - Redivivo (2015)

C'è chi è disposto a tutto per l'arte. Al cinema, questo si traduce molto spesso in registi che, pur di ottenere il realismo, sottopongono i loro attori a condizioni di lavoro durissime.



Come nel caso di Revenant - Redivivo, girato nello stato canadese di Alberta in luoghi remoti dove la temperatura superava molto raramente lo zero. Leonardo DiCaprio rischiò più volte l'ipotermia e fu costretto da Inarritu a mangiare un vero fegato di bisonte (l'attore è vegetariano, ma mangiare un fegato crudo avrebbe fatto schifo a chiunque). Alla fine DiCaprio vinse il tanto agognato Oscar per il ruolo, ma era davvero necessario arrivare a questi estremi?



Una domanda che continueremo a chiederci nelle prossime pagine...



