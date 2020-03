Netflix, film e serie TV da vedere ad aprile

Un aprile strano quello che ci attende. Di solito è il mese in cui sboccia la primavera e si comincia a uscire, preferendo una serata fuori a una davanti alla TV. Ma questo aprile ci costringerà probabilmente ancora in casa, ed è dunque un sollievo sapere che la programmazione di Netflix non si ferma! Tra serie originali, film originali e altre serie e film molto attesi che verranno caricati nei prossimi giorni, ecco che cosa vedere su Netflix fino al 30 aprile.Il 3 aprile arriverà il titolo, per molti, più atteso del mese. Si tratta de La casa di carta , la cui quarta stagione riporterà in scena il Professore e tutta la sua banda di rapinatori, protagonisti di otto nuovi episodi. Il 15 arriverà la serie, di cui si sa poco. La sinossi recita solo “Un gruppo di teenager che vivono nella parte povera della città trovano una mappa del tesoro che punta a un segreto a lungo sepolto”.Il 23 aprile vedremo, serie anime tratta dal famoso manga di. Il 24 aprile ritroveremonella seconda stagione di After Life . Il 29, infine, arriverà, serie italiana ambientata nell'estate della riviera romagnola e incentrata su una storia d'amore teen. È interpretata daRicco anche il menù dei film in arrivo. Il 3 aprile troveremo la commedia action Coffee & Kareem , con. Unparticolare che affianca un poliziotto di Detroit a un ragazzino. Insieme dovranno fermare un boss della mala senza scrupoli. Il 10 aprile sarà la volta del film Tigertail , storia generazionale di immigrati taiwanesi in America.Il 17 aprile vedremo Sergio , melodramma tratto da una storia vera, ambientato dopo l'invasione americana dell'Iraq e incentrato su un diplomatico delle Nazioni Unite alle prese con la missione più difficile della sua vita. Il cast è guidato da(Narcos) e. Il 22 aprile arriverà La famiglia Willoughby , un film d'animazione originale incentrato su quattro fratelli che, dopo aver spedito in vacanza i genitori, partono per una folle avventura.Ma l'aprile di Netflix non è solo produzioni originali. Il primo aprile arriverà l'intera serie Community , una delle sit-com più amate dell'ultimo decennio, per un po' di serio binge-watching. Lo stesso giorno si aggiungeranno al catalogo Netflix altri due classici diInfine, tre grandi film arriveranno dal 12 aprile in poi. Il 12 toccherà a Mission: Impossible – Fallout , ultimissimo capitolo della saga con. Il 14 vedremo Manchester by the Sea , toccante dramma che ha fruttato un Oscar a. E, infine, il 15 aprile assisteremo a un epico scontro tra titani: Batman v Superman: Dawn of Justice