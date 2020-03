Il caos ha inizio nel trailer de La casa di carta 4

“Che il caos abbia inizio”. Netflix ha lanciato il trailer della quarta parte de, che arriverà il 3 aprile sulla piattaforma. Lo potete vedere qui sotto...La casa di carta è stata creata dae trasmessa in origine dalla rete spagnola Antena 3. Il grande successo in patria ha portato all'acquisto da parte di Netflix, che ha rimontato gli episodi, accorciandone la durata e dunque aumentandone il numero (da 15 a 22), e dividendoli in due “parti”. Dalla terza parte in poi, la serie è diventata un'esclusiva Netflix. Sia la terza che la quarta parte sono composte da otto episodi, con un budget decisamente superiore rispetto alle prime due.Nella parte 4, le vite dei membri della banda saranno "in gioco, mentre i piani del Professore iniziano ad andare in fumo e i rapinatori devono respingere nemici sia dentro che fuori la Banca di Spagna".Il cast includeed. La terza stagione ha accolto