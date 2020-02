Nomination ai David di Donatello 2020, Il traditore domina con 18 candidature

Sono state rivelate dell'Accademia del Cinema Italiano le candidature ai Premi David di Donatello 2020, la cui cerimonia di premiazione si terrà venerdì 3 aprile. La serata di premiazione verrà trasmessa in diretta su Rai 1 e condotta da. Nel corso della cerimonia, numerosi protagonisti del cinema italiano e internazionale consegneranno venticinque Premi David di Donatello e i David Speciali. Il traditore di Marco Bellocchio domina con 18 candidature, seguito ex aequo da Il primo re Pinocchio con 15 e Martin Eden con 11. Parasite è stato insignito del premio al miglior film straniero. Ecco la lista completa dei candidati.MIGLIOR FILMIl primo reIl traditoreLa paranza dei bambiniMartin EdenPinocchioMIGLIOR REGIAIl primo re - Matteo ROVEREIl traditore - Marco BELLOCCHIOLa paranza dei bambini - Claudio GIOVANNESIMartin Eden - Pietro MARCELLOPinocchio - Matteo GARRONEMIGLIORE REGISTA ESORDIENTE5 è il numero perfetto - IGORTBangla - Phaim BHUIYANIl campione - Leonardo D'AGOSTINIL’immortale - Marco D'AMORESole - Carlo SIRONIMIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALEBangla - Phaim BHUIYAN, Vanessa PICCIARELLIIl primo re - Filippo GRAVINO, Francesca MANIERI, Matteo ROVEREIl traditore - Marco BELLOCCHIO, Ludovica RAMPOLDI, Valia SANTELLA, Francesco PICCOLOLa dea fortuna - Gianni ROMOLI, Silvia RANFAGNI, Ferzan OZPETEKRicordi? - Valerio MIELIMIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALEIl sindaco del rione Sanità - Mario MARTONE, Ippolita DI MAJOLa famosa invasione degli orsi in Sicilia - Thomas BIDEGAIN, Jean-Luc FROMENTAL, Lorenzo MATTOTTILa paranza dei bambini - Maurizio BRAUCCI, Roberto SAVIANO, Claudio GIOVANNESIMartin Eden - Maurizio BRAUCCI, Pietro MARCELLOPinocchio - Matteo GARRONE, Massimo CECCHERINIMIGLIOR PRODUTTOREBangla - Domenico PROCACCI, Anna Maria MORELLI (TIM VISION)Il primo re - GRØENLANDIA, RAI CINEMA, GAPBUSTERS, ROMAN CITIZENIl traditore - IBC MOVIE, KAVAC FILM, con RAI CINEMAMartin Eden - Pietro MARCELLO, Beppe CASCHETTO, Thomas ORDONNEAU, Michael WEBER, Viola FÜGEN, RAI CINEMAPinocchio - ARCHIMEDE, LE PACTE, RAI CINEMAMIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTAI villeggianti - Valeria BRUNI TEDESCHILa dea fortuna - Jasmine TRINCAMio fratello rincorre i dinosauri - Isabella RAGONESERicordi? - Linda CARIDIRosa - Lunetta SAVINOTutto il mio folle amore - Valeria GOLINOMIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA5 è il numero perfetto - Toni SERVILLOIl primo re - Alessandro BORGHIIl sindaco del rione Sanità - Francesco DI LEVAIl traditore - Pierfrancesco FAVINOMartin Eden - Luca MARINELLIMIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA5 è il numero perfetto - Valeria GOLINODomani è un altro giorno - Anna FERZETTIIl primo re - Tania GARRIBBAIl traditore - Maria AMATOPinocchio - Alida BALDARI CALABRIAMIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA5 è il numero perfetto - Carlo BUCCIROSSOIl campione - Stefano ACCORSIIl traditore - Fabrizio FERRACANEIl traditore - Luigi LO CASCIOPinocchio - Roberto BENIGNIMIGLIOR AUTORE DELLA FOTOGRAFIAIl primo re - Daniele CIPRÌIl traditore - Vladan RADOVICMartin Eden - Francesco DI GIACOMOPinocchio - Nicolaj BRÜELRicordi? - Daria D'ANTONIOMIGLIORE MUSICISTAIl Flauto Magico di Piazza Vittorio - L’ORCHESTRA DI PIAZZA VITTORIOIl primo re - Andrea FARRIIl traditore - Nicola PIOVANIPinocchio - Dario MARIANELLISuspiria - Thom YORKEMIGLIOR CANZONE ORIGINALEBangla - Titolo: FESTAMusica di: Antonio AIELLOTesti di: SHOSHI MD ZIAUL, Antonio AIELLOInterpretata da: MOONSTAR STUDIOIl sindaco del rione Sanità - Titolo: RIONE SANITA'Musica, Testi e interpretazione di: RALPH PL’ospite - Titolo: UN ERRORE DI DISTRAZIONEMusica e Testi di: Dario BRUNORIInterpretata da: BRUNORI SASLa dea fortuna - Titolo: CHE VITA MERAVIGLIOSAMusica e Testi di: Antonio DIODATOInterpretata da: DIODATOSuspiria - Titolo: SUSPIRIUMMusica, Testi e interpretazione di: Thom YORKEMIGLIORE SCENOGRAFO5 è il numero perfetto - Nello GIORGETTIIl primo re - Tonino ZERAIl traditore - Andrea CASTORINAPinocchio - Dimitri CAPUANISuspiria - Inbal WEINBERGMIGLIORE COSTUMISTA5 è il numero perfetto - Nicoletta TARANTAIl primo re - Valentina TAVIANIIl traditore - Daria CALVELLIMartin Eden - Andrea CAVALLETTOPinocchio - Massimo CANTINI PARRINIMIGLIOR TRUCCATORE5 è il numero perfetto - Andreina BECAGLIIl primo re - Roberto PASTORE, Andrea LEANZA, Valentina VISINTIN, Lorenzo TAMBURINIIl traditore - Dalia COLLI, Lorenzo TAMBURINIPinocchio - Dalia COLLI, Mark COULIER (trucco prostetico)Suspiria - Fernanda PEREZMIGLIOR ACCONCIATOREIl primo re - Marzia COLOMBAIl traditore - Alberta GIULIANIMartin Eden - Daniela TARTARIPinocchio - Francesco PEGORETTISuspiria - Manolo GARCÍAMIGLIORE MONTATOREIl primo re - Gianni VEZZOSIIl sindaco del rione Sanità - Jacopo QUADRIIl traditore - Francesca CALVELLIMartin Eden - Aline HERVÉ, Fabrizio FEDERICOPinocchio - Marco SPOLETINIMIGLIOR SUONO5 è il numero perfettoPresa diretta: Daniele MARANIELLOMicrofonista: Max GOBIETMontaggio: Giuseppe D'AMATOCreazione suoni: Francesco ALBERTELLIMix: Marcos MOLINA JAIMEIl primo rePresa diretta: Angelo BONANNIMicrofonista: Davide D'ONOFRIOMontaggio: Mirko PERRICreazione suoni: Mauro EUSEPIMix: Michele MAZZUCCOIl traditorePresa diretta: Gaetano CARITO, Adriano DI LORENZOMicrofonista: Pierpaolo MERAFINOMontaggio: Lilio ROSATOCreazione suoni: Gianluca BASILIMix: Francesco TUMMINELLOMartin EdenPresa diretta: Denny DE ANGELISMicrofonista: Simone PANETTAMontaggio: Stefano GROSSOMix: Michael KACZMAREKPinocchioPresa diretta: Maricetta LOMBARDOMicrofonista: Luca NOVELLIMontaggio: Daniela BASSANICreazione suoni: Stefano GROSSOMix: Gianni PALLOTTOMIGLIORI EFFETTI VISIVI5 è il numero perfetto - Giuseppe SQUILLACIIl primo re - Francesco GRISI, Gaia BUSSOLATIIl traditore - Rodolfo MIGLIARIPinocchio - Theo DEMERIS, Rodolfo MIGLIARISuspiria - Luca SAVIOTTIMIGLIOR DOCUMENTARIOCitizen Rosi - Didi GNOCCHI e Carolina ROSIFellini fine mai - Eugenio CAPPUCCIOLa mafia non è più quella di una volta - Franco MARESCOSe c’è un aldilà sono fottuto. Vita e cinema di Claudio Caligari - Simone ISOLA e Fausto TROMBETTASelfie - Agostino FERRENTEMIGLIOR FILM STRANIEROC’era una volta a… Hollywood - Quentin TarantinoGreen Book - Peter FarrellyJoker - Todd PhillipsL’ufficiale e la spia - Roman PolanskiParasite - Bong Joon HoIl miglior film straniero Premio David di Donatello 2020 è: PARASITE di Bong Joon Ho.Il premio al miglior cortometraggio viene assegnato da una giuria composta da Giada Calabria, Francesca Calvelli, Leonardo Diberti, Paolo Fondato, Elisabetta Lodoli, Enrico Magrelli, Lamberto Mancini, Mario Mazzetti, Paolo Mereghetti e presieduta da Andrea Piersanti.MIGLIOR CORTOMETRAGGIOBaradar - Beppe TUFARULOInverno - Giulio MASTROMAUROIl nostro tempo - Veronica SPEDICATIMia Sorella - Saverio CAPPIELLOUnfolded - Cristina PICCHIIl miglior cortometraggio Premio David di Donatello 2020 è: INVERNO di Giulio Mastromauro.Il Premio David Giovani viene assegnato da una giuria nazionale di studenti degli ultimi due anni di corso delle scuole secondarie di II grado.DAVID GIOVANIIl traditore - Marco BELLOCCHIOL’uomo del labirinto - Donato CARRISILa dea fortuna - Ferzan OZPETEKMartin Eden - Pietro MARCELLOMio fratello insegue i dinosauri - Stefano CIPANI