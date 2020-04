Mission: Impossible 7 e 8, ecco le nuove date di uscita dei sequel con Tom Cruise

La Paramount annuncia le nuove date di uscita dei prossimi capitoli di Mission: Impossible . Tom Cruise aveva già iniziato le prime prove sul set italiano di Venezia poco prima che il paese venisse chiuso a causa dell'epidemia da Covid-19. Il film è stata la prima grande produzione hollywoodiana a essere bloccata dal coronavirus . La prima di tante., inizialmente annunciato nei cinema per il 23 luglio 2021, arriverà adesso con quattro mesi di ritardo: sarà distribuito negli USA a partire dal. Si scontrerà al botteghino con, dramma interpretato da Will Smith.

La settima avventura disarà giratainsieme all'ottava:arriverà nei cinema dale non più il 5 agosto 2022 come inizialmente annunciato. Questo vuol dire che passerà esattamente un anno tra un episodio e l'altro. Attualmente lo slot di uscite cinematografiche del 4 novembre è occupato anche da, sequel delle avventure del supereroe DC Comics, prodotte da Warner Bros.Le riprese di Mission: Impossible riprenderanno non appena l'ermergenza sanitaria sarà risolta. A questo punto le riprese italiane sono a rischio con la probabilità che la produzione deciderà di girare altrove. Entrambi i film sono diretti da, già regista del quinto e sesto capitolo del franchise.