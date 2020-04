Coronavirus: Tenet di Christopher Nolan potrebbe diventare il film che riporterà il pubblico in sala

Warner Bros. non molla sulla data di uscita di, il nuovo attesissimo film di. Lo studio ribadisce dunque l'arrivo del film nei cinema americani per il prossimo. "Siamo determinati ed emozionati nel distribuire Tenet nei cinema questa estate o nel momento in cui riapriranno - ha dichiarato all'Hollywood Reporter, CEO Warner Bros. - Continuiamo a supportare l'esperienza cinematografica e i nostri partner esercenti. Siamo fiduciosi che i nostri grandi titoli come Tenet e Wonder Woman 1984, siano esattamente quel tipo di film in grado di restituire al pubblico la voglia di tornare in sala".