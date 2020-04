The Batman, ecco la nuova data di uscita del film con Robert Pattinson

La Warner Bros. ha spostato la data di uscita di. Il film diretto da Matt Reeves e interpretato daha recentemente chiuso il set in Inghilterra a causa dell'epidemia COVID-19., uno slittamento di quasi quattro mesi rispetto alla prima data di uscita annunciata, il 25 giugno 2021. Robert Pattinson è il protagonista di The Batman, nel film lo vedremo nei panni del giovane uomo pipistrello contro l'interpretato da, il Pinguinonei panni del boss. Nel cast del film ci sono anchenei panni delin quelli diin quelli del procuratore distrettuale di Gotham City, Gil Colson."Ho pensato a Batman per tanto tempo - aveva dichiarato Pattinson ai microfoni di Variety lo scorso settembre - E' una cosa assurda da dire, ma avevo un'idea di come fare questo ruolo e l'ho suggerita a Matt. Ma lui non accettava suggerimenti. E io però non smettevo di chiedergli un incontro". L'attore ha anche ricordato le prime sensazioni con indosso quel costume: "Ricordo di aver detto al regista: 'Mi sento un po' trasformato'. E lui: 'be' vorrei vedere! Quello è il Bat-costume!'. Ci si sente subito potenti dentro quel costume. Ed è una cosa incredibile, perché si tratta di un qualcosa veramente difficile da indossare. Il rituale di metterlo è particolarmente umiliante. Ti ritrovi circondato da cinque persone che cercano di ficcarti dentro questa cosa. Una volta che ce l'hai addosso un po' pensi: 'Sì, mi sento forte. Un vero duro. Anche se per metterlo c'è stato qualcuno che ha dovuto premermi le chiappie contro le gambe!".