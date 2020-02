Mission: Impossible 7, riprese a Venezia bloccate per il Coronavirus

NOTIZIE

25.02.2020 - Autore: Marco Triolo



L'allarme Coronavirus sta iniziando ad avere ripercussioni anche nel mondo del cinema. Non stiamo parlando della chiusura delle sale ordinata in Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte, ma del blocco delle riprese italiane di Mission: Impossible 7.

Il regista Christopher McQuarrie e la sua troupe avrebbero dovuto sostare a Venezia per tre settimane, per girare alcune scene del film interpretato da Tom Cruise , che avrebbe dovuto essere presente di persona. E invece Paramount Pictures ha, comprensibilmente, rinviato questa porzione di riprese a data da destinarsi. Alcune voci diffuse dai tabloid sostenevano che Cruise fosse rimasto chiuso in hotel fino alla cancellazione delle riprese. Deadline riporta che questo è falso: la star non è nemmeno mai arrivata nel nostro paese.

Paramount ha diffuso un comunicato stampa in cui cita, come ragione della scelta, “abbondanza di cautela”. Dopo tutto, i casi accertati di Covid-19 in Italia sono 269, e alcune aree del Veneto sono tra le più colpite. Il presidente della regione Luca Zaia ha oltretutto impedito lo svolgimento del Carnevale di Venezia.

Ecco il comunicato Paramount:

“A causa di un'abbondanza di cautela per la sicurezza e il benessere dei nostri cast e troupe, e della decisione della locale amministrazione veneziana di bloccare i raduni pubblici in risposta alla minaccia del Coronavirus, abbiamo modificato i piani circa le tre settimane di riprese a Venezia, primo segmento della lunga lavorazione di Mission: Impossible 7. Nel corso di questa pausa intendiamo ascoltare le preoccupazioni della troupe e abbiamo concesso ai suoi membri di tornare a casa finché non ripartirà la lavorazione. Continueremo a monitorare la situazione e a collaborare con i funzionari sanitari e amministrativi per capire nel suo evolversi.”

Mission: Impossible 7 è previsto in USA per il 23 luglio 2021. Sarà il primo di due capitoli girati contemporaneamente. L'ottavo è previsto per il 5 agosto 2022.