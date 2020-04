Killers of the Flower Moon, il nuovo film di Scorsese potrebbe arrivare in streaming

, il prossimo film di Martin Scorsese , potrebbe approdare direttamente in streaming. La stessa cosa è accaduta con l’ultimo film del maestro, il gangster movie, rifiutato dagli studios e finanziato da Netflix con circa 150 milioni di dollari.Il Wall Street Journal ha rivelato che Scorsese sta al momento trattando con più piattaforme streaming, tra le quali Netflix e Apple per la produzione e distribuzione del suo nuovo film. Il budget di Killers of the Flower Moon è stimato attorno ai 200 milioni di dollari. Il film sarà interpretato da Leonardo DiCaprio al suo sesto lungometraggio con Scorsese dopo. Robert De Niro è attualmente in trattative per un ruolo nel film.Killers of the Flower Moon doveva inizialmente essere finanziato dalla Paramount. Tuttavia lo studio ha concesso a Scorsese di consultare colossi dello streaming proprio a causa dell’altissimo budget. Si tratta di un romanzo non-fiction, un'indagine in cui l'autore cerca di far luce sugli omicidi nella riserva indiana di Osage County (Oklahoma) avvenuti tra il 1921 e il 1925. Un vero “regno del terrore” nel quale si stimano almeno sessanta morti nella comunità dei nativi americani. La ragione? Il petrolio scoperto proprio sotto la loro terra.“Quando ho letto il libro di David Grann, ho immediatamente iniziato a visualizzare la storia – le persone, i set, l’azione – capendo immediatamente che avrei dovuto trasformarlo in un film – ha dichiarato Scorsese – Sono così emozionato di lavorare con Eric Roth e tornare con Leonardo DiCaprio per portare questa inquietante storia americana sul grande schermo”.Scorsese avrebbe già dovuto iniziare le riprese in questo periodo, la speranza è quella di cominciare la produzione entro fine anno e vedere il film nel 2022.