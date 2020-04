Il trailer di Kubrick by Kubrick, il grande regista si confessa in un nuovo film

“Fare film nella maniera tradizionale può non essere divertente” – è la voce di Stanley Kubrick a pronunciare queste parole. Uno dei più grandi maestri del cinema si racconta dall’aldilà in, documentario che avrebbe avuto la sua premiere al Tribeca Film Festival di New York, un evento “dirottato online” a causa dell'emergenza Covid-19.Ci sono tanti documentary su Stanley Kubrick, ma questo è diverso: è infatti basato su diverse interviste che il regista diha realizzato con il critico cinematografico francese. L’audio di quelle interviste viene utilizzato come commento alle immagini dei film del maestro, che vengono a loro volte montate insieme a filmati inediti concessi ai realizzatori dalla famiglia Kubrick.



Qui il trailer di Kubrick by Kubrick:





L’impronta di Stanley Kubrick sull’eredità del cinema non potrà mai essere veramente misurata. È stato un gigante in questa arte e i suoi grandi lavori somigliano a opere d’arte purissime, esaminati da studenti e professori, tutti alla ricerca di quelle risposte che il regista non è mai stato veramente felice di dare. Sebbene Kubrick sia uno dei filmmaker più studiati della storia del cinema, la possibilità di ascoltare la sua voce e le sue parole è sempre stata una cosa rara. Fino ad oggi.Il documentarista Grégory Monro, regista di questo film, ha scovato nuovi reperti: interviste dettagliate fatte nell’arco di trent’anni in cui Kubrick riflette sulla sua arte. Monro tesse una tela di filmati di archivio con quel ritmo e quella stessa cura che uno storico applica nelle sue scoperte. E porta gli spettatori in un viaggio oltre Giove. Kubrick by Kubrick celebra l’essenza di ciò che i film rappresentano sia per i registi che per gli spettatori.